Mafia Definitive Edition: nuova modalità in bianco e nero

Il remake di Mafia Definitive Edition è ora disponibile da due settimane e la sua accoglienza è stata molto positiva. Sfruttando l’entusiasmo iniziale per il gioco di gangster open-world, 2K sta proseguendo con un rapido aggiornamento. Tuttavia, questo non è solo un update per la correzione di bug. Lo sviluppatore Hangar 13 non solo sta espandendo la popolare modalità Free Ride nel gioco, ma ne aggiunge anche una nuova, chiamata Noir in bianco e nero. Le modalità di filtro in bianco e nero sono sempre più popolari, a quanto pare, con Mafia Definitive Edition che segue le orme della modalità Kurosawa di Ghost of Tsushima . Mentre Ghost of Tsushima stava cercando di replicare l’atmosfera e il tono dei classici film di samurai in bianco e nero, la modalità Noir di Mafia: Definitive Edition si rifà a tutti i classici film mafiosi del cinema.

Oltre alla modalità Noir, Hangar 13 ha anche aggiunto ulteriori contenuti Free Ride nel nuovo aggiornamento. La modalità Free Ride consente ai giocatori di esplorare la città di Lost Heaven senza le ricompense degli obiettivi della missione di Mafia. I dettagli esatti del nuovo contenuto devono essere scoperti dai giocatori, ma Hangar 13 suggerisce che i giocatori probabilmente li troveranno durante la guida. Al di fuori della modalità Noir e del nuovo contenuto Free Ride, sono state apportate anche alcune modifiche alla qualità della vita del gioco. I giocatori ora hanno diverse nuove opzioni di personalizzazione dell’interfaccia, come la possibilità di attivare o disattivare i marcatori obiettivo, i marcatori nemici e il GPS. Sono state apportate anche diverse correzioni di bug. Tutto questo è disponibile ora nella nuova patch su PC, PS4 e Xbox One.