Fortnite: Mero e Deyy entrano nei New Age

I New Age sono un’organizzazione Esports nata da pochissimo tempo, infatti, solo una settimana fa hanno annunciato l’ingresso del loro primo giocatore all’interno del team. Tuttavia, a partire da oggi, anche i prolifici professionisti di Fortnite Mero e Deyy entreranno a far parte della squadra. Adesso, i tre ragazzi si trovano nella villa offerta dalla società situata in Virginia.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter ufficiale dei New Age, che hanno presentato un video di circa due minuti dove è possibile osservare alcune delle giocate migliore dei membri del roster durante le loro partite su Fortnite.

Insomma, nonostante sia una nuova leva, la nuova azienda non è assolutamente da sottovalutare.