Fatman: ecco il trailer del nuovo film di Mel Gibson

Saban Films ha rilasciato il trailer ufficiale della commedia d’azione di Eshom e Ian Nelms intitolata Fatman, con Mel Gibson che interpreta un tipo completamente diverso di Babbo Natale, come non ne avete mai visti prima. Il film uscirà nelle sale il 13 novembre e uscirà in formato VOD e digitale il 17 novembre.

Per salvare la sua attività in declino, Chris Cringle, noto anche come Babbo Natale, è costretto a collaborare con l’esercito americano. Per peggiorare le cose, Chris viene rinchiuso in una micidiale battaglia di arguzia contro un assassino altamente qualificato, assunto da un precoce dodicenne dopo aver ricevuto un pezzo di carbone nella sua calza. È il momento in cui Fatman pareggia i conti, nella commedia d’azione che arriverà il mese prossimo.

Il film sarà guidato dal premio Oscar Mel Gibson (Mad Max, Braveheart) nei panni di Babbo Natale, dal candidato agli Emmy Walton Goggins (Ant-Man and the Wasp, Justified) e dalla candidata al Golden Globe Marianne Jean-Baptiste (Segreti e Bugie)

Fatman è scritto e diretto dai Nelms Brothers (Small Town Crime), Eshom e Ian Nelms. La Rough House Pictures sta producendo insieme a Todd Courtney della Mammoth Entertainment con Mammoth ora pronta a finanziare. Brandon James di Rough House, Nadine de Barros di Fortitude, Lisa Wolofsky di Skywolf, Michelle Lang e Robert Menzies stanno producendo. I partner di Rough House Danny McBride, David Gordon Green e Jody sono i produttori esecutivi. Vi terremo aggiornati sulle ulteriori news, nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.