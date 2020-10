Call of Duty Black Ops Cold War: aggiunto cursore FOV su tutti i sistemi

Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo attesissimo capitolo della serie sparatutto sviluppato da Raven Studios e Treyarch e pubblicato da Activision, ha recentemente aggiunto sulle console e su PC uno slider FOV. Questa modifica è sta apportata in base al feedback della fase testing dell’alpha e sarà disponibile nella beta del gioco. I giocatori di PC non saranno gli unici in grado di modificare il loro FOV nel gioco. Un cursore FOV, consente al giocatore di ampliare la propria visione periferica in un campo visivo più ampio puoi vedere i bordi dello schermo, ma rende i bersagli più piccoli e FOV più ampi potrebbero avere un impatto negativo sulle prestazioni abbassando il framerate.

ll FOV predefinito negli sparatutto su console è tipicamente bloccato su un valore basso per garantire un framerate fluido. In questo modo i giocatori della console si trovano in una posizione di svantaggio nelle situazioni di cross-play rispetto alle versioni per PC.

Treyarch sulla sua pagina di Twitter ha condiviso un video che mostra le sue caratteristiche per Call of Duty Black Ops Cold War. Iniziando da 60 gradi all’estremità inferiore e arrivare fino a 120 gradi. La descrizione dell’impostazione indica anche quali sono i valori FOV sia per verticale che per orizzontale durante la regolazione.

La beta di Black Ops Cold War inizierà più tardi oggi per i preordini PS4, prima di essere aperta sabato. Un’altra sessione è prevista per la prossima settimana, disponibile su PC, PS4 e Xbox One. La beta include più contenuti rispetto all‘alfa. Il gioco completo uscirà il 13 novembre.