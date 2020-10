Thor Love and Thunder: Natalie Portman si sta allenando per interpretare Mighty Thor

Natalie Portman ha iniziato il suo allenamento da supereroe per interpretare Jane Foster alias Mighty Thor in Thor Love and Thunder. Non molto tempo fa sembrava che il tempo di Natalie Portman nel Marvel Cinematic Universe fosse finito. Dopo aver interpretato il principale interesse amoroso di Thor nei primi tre film, non è tornata per Thor Ragnarok. Questo è il motivo per cui è stata una tale sorpresa quando l’attrice è salita sul palco del Comic-Con 2019 di San Diego per confermare il suo coinvolgimento in Thor 4.

Anche se Portman interpreterà lo stesso personaggio MCU di prima, Jane questa volta sarà piuttosto diversa. Il sequel di Taika Waititi è fortemente ispirato alle acclamate serie di Thor di Jason Aaron, che hanno visto Jane diventare il nuovo Thor, noto come Mighty Thor. Dal momento in cui è stato rivelato il ritorno di Portman in Thor Love and Thunder, ha anticipato l’eventuale trasformazione fisica che attraverserà per diventare abbastanza presa da interpretare un supereroe.

Ora, Natalie ha confermato di aver iniziato ad allenarsi per ottenere un fisico da supereroe. Durante una recente intervista con Yahoo, all’attrice è stato chiesto di parlare di ciò che tratterà il film. Ovviamente non può dire molto del film stesso, quindi Portman ha invece sfruttato questa opportunità per confermare che il suo viaggio per diventare un supereroe è ufficialmente iniziato.

“Non posso dirti molto. Sono davvero emozionato. Sto iniziando ad allenarmi, per mettere su massa muscolare. Se possono esserci tutti questi supereroi femminili, più ce ne sono, meglio è.”

I regimi di allenamento di coloro che interpretano i supereroi sul grande schermo sono implacabili, ma Portman sembra essere all’altezza della sfida da tempo. Ha subito trasformazioni fisiche per ruoli in passato, ma niente di simile a quello che la Marvel potrebbe avere in serbo. Ovviamente, resta da vedere esattamente come intendono creare il look di Mighty Thor. I fumetti hanno usato il potere di Mjolnir per trasformare fisicamente Jane in qualcuno con un fisico simile a un dio, ma il MCU non ha ancora mostrato che il Mjolnir possa avere tali poteri. Qualunque sia la trasformazione che Portman subirà per Thor Love and Thunder sarà ancora più affascinante da vedere a seconda di quale sarà l’arco narrativo di Jane nel film. Vi terremo aggiornati!