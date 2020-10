Outriders: la data di rilascio sarà annunciata oggi

È passato oltre un anno ormai dall’annuncio ufficiale, avvenuto durante l’E3 2019, di Outriders, lo sparatutto in terza persona di People Can Fly e Square Enix, e sembra proprio che oggi, finalmente, sapremo la sua data d’uscita. Lo sviluppo del titolo è stato, a quanto sembra, abbastanza travagliato: inizialmente previsto per l’estate 2020, è stato ritardato per poter uscire come titolo di lancio insieme alle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Successivamente però Outriders ha vissuto un altro ritardo, dal momento che la sua finestra di rilascio è stata rimandata di nuovo a data da destinarsi (forse addirittura a febbraio 2021) sulla sua pagina Steam.

Oggi però, nello showcase dedicato al gioco, Square Enix annuncerà finalmente la sua data di rilascio con un nuovo trailer dedicato. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati, che vi dovete davvero assicurare di non perdere!

Ambientato in un futuro molto lontano, su un pianeta alieno, Enoch, Outriders vede come protagonista un gruppo di uomini che lottano per la sopravvivenza della razza umana, e che sono arrivati sul pianeta guidati da un segnale che tiene vive le ultime speranze di trovare una traccia di umanità. Un compito tutt’altro che facile.

Esplorando Enoch i nostri protagonisti affronteranno terribili creature ostili, che potranno essere sconfitte solo lavorando in squadra, per arrivare infine alla sorgente del misterioso segnale. Il gioco avrà un sistema di personalizzazione che vi permetterà di scegliere l’aspetto e le abilità dei vostri protagonisti: al lancio saranno disponibili quattro classi (Distruttore, Truffatore, Technomancer e Pyromancer), ognuna con il proprio unico set di abilità.

Outriders sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. Preparatevi a scoprire di più!