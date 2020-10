Evangelion: il film finale non durerà 6 ore

Neon Genesis Evangelion ha recentemente festeggiato i suoi 25 anni, e si avvia alla sua definitiva conclusione con il monumentale film Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time. Per quanto il lungometraggio avrà sicuramente una durata importante (è confermato che la sola sequenza finale durerà 41 minuti e 16 secondi), lo studio d’animazione Khara è intervenuto per smentire fin da subito il rumor che parlava di una durata monstre di ben 6 ore.

L’equivoco è nato dalla condivisione, da parte dello stesso studio d’animazione, di uno screenshot tratto dall’ultima parte della pellicola, nel quale faceva bella mostra di sé un timecode che recitava le cifre 05:59:50:00. Questo ha ovviamente acceso la fantasia dei fan, che hanno subito pensato a un film di incredibile lunghezza e complessità, degna conclusione di una delle saghe anime più grandi di sempre.

Studio Khara ha quindi chiarito che, nella lavorazione dei film, si sia soliti dividere l’opera in bobine. Le prime due cifre del timecode non indicano il numero di ore, ma il numero della bobina, e questo significa che lo screenshot incriminato non viene dalla quinta ora ma dalla quinta parte del film. Si tratta, continua la compagnia, di una consuetudine e di una modalità di divisione del lavoro che risale al periodo in cui i film si giravano effettivamente su bobine fisiche, e che si è estesa anche nel lavoro digitale, in particolare nella produzione di lungometraggi, per evitare confusioni.

Per dimostrarlo, Khara ha condiviso anche la foto di un vecchio cilindro contenitore di una bobina di Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth, il primo lungometraggio della serie, uscito nel 1997. Sull’etichetta è riportato il numero 1, a significare che si tratta del primo cilindro dei sette di cui è composto il film, che durava, per la cronaca, meno di due ore.

Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time è il film conclusivo della tetralogia Rebuild of Evangelion, che reinterpreta gli eventi della serie originale, ideata dal creatore di NGE, Hideaki Anno. Studio Khara è stato fondato da Anno nel 2006 proprio per lavorare su questa serie di film: il primo, Evangelion 1.0: You Are [Not] Alone, è uscito nel 2007, seguito, nel 2009, da Evangelion 2.0: You Can [Not] Advance, e nel 2012 da Evangelion 3.0: You Can [Not] Redo. La produzione dell’ultimo lungometraggio ha incontrato diverse difficoltà, tra cui anche un rinvio dovuto alla pandemia da Covid-19.

Siete pronti alla conclusione definitiva di questa saga leggendaria? Preparatevi: non manca ancora molto!