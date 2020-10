The Flash: nel film potrebbe esserci anche Wonder Woman

Secondo The Illuminerdi il film DC The Flash, sta cercando di aggiungere un altro supereroe alla sua squadra in continua crescita, con Gal Gadot in trattative per riprendere il ruolo di Wonder Woman per l’imminente film del regista Andy Muschietti. I dettagli sono scarsi riguardo al ruolo di Wonder Woman nel film, ma sembra che la Warner Bros. stia cercando di includerla in un piccolo ruolo di supporto.

The Flash prenderà ispirazione dall’arco comico The Flashpoint Paradox, che vede il protagonista viaggiare indietro nel tempo per salvare sua madre. Tuttavia, la sua intromissione nel tempo fa emergere Flash in un universo più cupo in cui le Amazzoni e gli Atlantidei sono in guerra. Questa versione alternativa dell’universo DC trova Bruce Wayne morto, ucciso per mano dello stesso criminale che uccide i suoi genitori nella linea temporale originale. Questo porta Thomas Wayne a prendere il mantello di Batman e ad applicare le sue tattiche molto più violente.

Quanto The Flash resterà fedele agli elementi del materiale originale è in gran parte sconosciuto, ma è possibile che Gal Gadot sarà presente nel film come la stessa versione alternativa di Wonder Woman che è entrata in guerra con gli Atlantidei poiché questo è più di un punto della trama di sfondo secondario rispetto a Flash che cerca di ritrovare la via del suo universo.

La vera eccitazione per The Flash è l’inclusione sia di Ben Affleck che di Michael Keaton come Batman. I fan sono stati lasciati a chiedersi come le due versioni molto diverse del Cavaliere Oscuro influenzeranno i procedimenti, con il regista Andy Muschietti che afferma che Affleck avrà almeno un ruolo sostanziale nel film.