L’attacco dei giganti: torna il direttore della 3DCG

L’attacco dei giganti sta per tornare con la sua quarta e ultima stagione (prevista all’esordio per il 7 dicembre), che metterà il punto finale su una delle saghe anime di maggior successo della storia recente. Com’è ben noto, l’anime ha cambiato studio d’animazione proprio alle soglie di questa sua ultima, delicata stagione, passando da Wit Studio a MAPPA e rivoluzionando lo staff, tuttavia c’è una costante che è rimasta comunque.

Come annunciato dall’interessato sul proprio profilo Twitter infatti, Shuhei Yabuta, che è stato direttore della computer grafica 3D per le prime tre stagioni dell’anime, si unirà al team CG anche per quest’ultima stagione. Come specificato dallo stesso Yabuta, sarà lui l’unico elemento del vecchio staff della serie a tornare anche in quest’ultima avventura. Del resto era stato lui a curare lo storyboard e a dirigere il video promozionale dell’ultima stagione in maggio, prima di annunciare, il mese successivo, di aver lasciato lo studio MADBOX per passare proprio a MAPPA.

Yabuta ha comunque specificato che la sua attenzione non sarà completamente su L’attacco dei giganti, in quanto ha intenzione di portare avanti il proprio progetto anime personale, del quale sarà il regista. E nella direzione Yabuta si è già cimentato lo scorso anno, occupandosi dell’anime Vinland Saga.

Yabuta va ad aggiungersi al nuovo direttore della 3DCG Takahiro Uezono in uno staff completamente rinnovato che vede alla regia Yuichiro Hayashi (Monkey Gang Anarchy, Kakegurui, Dorohedoro), Hiroshi Seko (Vinland Saga, Mob Psyco 100) agli script e Tomohiro Kishi (91 Days, Doraemon, Naruto Shippuden: Blood Prison) al character design. Le musiche saranno curate da Hiroyuki Sawano in collaborazione con un’istituzione come Kohta Yamamoto (Blue Exorcist: Kyoto Saga, The Seven Deadly Sins).

Siete pronti al finale di questa incredibile serie anime? Anche voi non vedete l’ora di scoprire quale sia la conclusione della grande ed epica avventura di Eren e dei suoi compagni? State per essere accontentati!