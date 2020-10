Beastars: nuovo poster per la seconda stagione

Paru Itagaki ha potuto festeggiare proprio oggi la conclusione del suo manga Beastars, che ha raggiunto il suo ultimo capitolo, ma la strada verso la conclusione dell’anime è ancora lunga. L’inizio della seconda stagione dell’adattamento animato dell’opera è infatti previsto all’esordio nel gennaio 2021.

L’anime ha raggiunto un gran numero di fan da quando si è aggiunto al nutrito catalogo Netflix, ed ora queste legioni di appassionati non vedono l’ora di scoprire come procederà la storia del lupo Legoshi e della coniglietta Haru, innamorati nonostante le loro diversità in un mondo dove predatori e prede cercano, senza riuscirci sempre, di convivere pacificamente.

Ad anticipare il ritorno dell’anime è arrivato anche un tweet, sul canale ufficiale della serie, con il quale Studio Orange, che si occupa della produzione dell’anime, ha condiviso il nuovo poster promozionale della seconda stagione. Sono ancora tanti i misteri da scoprire: chi è l’assassino dell’alpaca Tem, che ha sconvolto la vita della scuola Cherryton con il suo brutale delitto? Che fine avrà fatto il cervo Louis? Riuscirà Legoshi a trattenere i suoi istinti e a stare con Haru?

Domande che potranno avere una risposta soltanto nella nuova stagione di un anime che sta riscuotendo soltanto consensi. Seguendo le orme del pluripremiato manga, infatti, Beastars si sta rivelando un incredibile successo di critica e di pubblico, ed è arrivato anche ad avere una trasposizione teatrale in Giappone. Nell’attesa di vedere una nuova stagione sempre più vicina, date un’occhiata al bellissimo poster di anticipazione.