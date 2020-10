AMD: oggi arriva l’evento che annuncerà Zen 3

Sembra quasi un’attesa infinita, tuttavia, pare che nel corso della giornata di oggi AMD svelerà la sua nuova tecnologia Zen 3. Quest’ultima è la concorrente diretta dell’altrettanto famosa decima generazione di casa Intel. Proprio quest’ultima ha diretto la battaglia per anni, tuttavia, pare che questa volta la vittoria non sia poi così assicurata.

Infatti pare che le nuove CPU prodotte da AMD riescano a tenere testa al top di gamma della rivale. Di recente, c’è stato un leak in cui Ryzen 7 5800X è riuscito addirittura a superare in prestazioni la bandiera principale della competitor: Core i9-10900K. Lo stesso CEO della corporazione, Lisa Su, ha anticipato che lo show trasmesso sui propri canali ufficiali sarà interessante anche per i videogiocatori.

It’s going to be an exciting fall for gamers… time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0

— Lisa Su (@LisaSu) September 9, 2020