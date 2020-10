Intel conferma che Rocket Lake-S arriverà nel 2021

La celebre azienda leader nel settore della tecnologia, Intel, ha appena annunciato che le nuove CPU per desktop Rocket Lake-S arriveranno nel primo quarto del 2021. La società ha già preannunciato che l’undicesima generazione di processori sarà gloriosa per tutti coloro che intendono costruirsi un’ottima macchina per fruire di opere interattive.

Inoltre, i futuri Intel Rocket Lake-S saranno gli ultimi ad avere il socket LGA1200. Non a caso, la corporazione ha già in mente di rilasciare delle schede madri che supporteranno la specifica. Ovviamente, si passa sempre da una scelta entry level fino ad arrivare a modelli di altissima fatturache garantiranno performance eccelse.