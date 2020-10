CORSAIR presenta la nuova SSD M.2 NVMe MP400

CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming a prestazioni elevate e dei componenti informatici più avanzati, ha annunciato oggi il lancio della nuova unità a stato solido CORSAIR MP400 M.2 NVMe PCIe Gen3 x4, che sfrutta la tecnologia 3D QLC NAND per archiviare enormi quantità di dati con velocità di trasferimento straordinarie: fino a 3.400 MB/sec per la lettura sequenziale e fino a 3.000 MB/sec per la scrittura sequenziale.

L’unità MP400 ora è disponibile con capacità da 1 TB, 2 TB o 4 TB, mentre un modello da 8 TB verrà lanciato a breve. Grazie al fattore di forma conforme allo standard di settore NVMe M.2 2280 che consente di inserirla direttamente nella scheda madre, l’unità offre compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e prestazioni eccellenti grazie all’ampia larghezza di banda, mentre la memoria QLC 3D NAND ad alta densità permette di immagazzinare un quantitativo di dati maggiore rispetto all’anteriore generazione TLC NAND, consentendo di archiviare più dati nella stessa quantità di spazio fisico.