Annunciato Mortal Kombat 11 Ultimate, arriverà anche su console next-gen

Com’era stato promesso dal teaser trailer pubblicato precedentemente da NetherRealm Studios, sono venute a galla nuove informazioni su Mortal Kombat 11, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Ebbene, l’azienda ha annunciato da oggi Mortal Kombat 11 Ultimate, versione che presenterà al suo interno il Kombat Pack 1, l’espansione Aftermath e il Kombat Pack 2, che includerà i nuovi personaggi: Rain, Millena e Rambo.

Questa edizione sarà lanciato sul mercato a partire dal 17 novembre non solo su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, ma arriverà anche su Xbox Series X e PlayStation 5. Nell’opera videoludica ci saranno tutti i miglioramenti per coloro che opteranno ad una delle versioni next-gen, tra cui il 4K dinamico, tempi di caricamento ridotti e cross-play per il comparto multiplayer. Inoltre, l’edizione PlayStation 5 sarà disponibile solamente in digitale e poi verrà pubblicata in formato retail a gennaio, mentre su Nintendo Switch sarà disponibile unicamente in digitale.

Mortal Kombat 11 Ultimate costerà €59,99, dove per chi deciderà di prenotare già da adesso tale versione dedicata alla produzione NetherRealm Studios, riceverà l’accesso immediato al gioco base, Kombat Pack 1 e all’espansione Aftermath. Come se non bastasse, per l’occasione è stato pubblicato un trailer, all’interno del quale vediamo i nuovi lottatori in arrivo con il Kombat Pack 2.