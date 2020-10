The Dark Pictures Little Hope: vediamo le riprese con il motion capture nel nuovo video diario

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato nella giornata odierna un nuovo video diario dedicato a The Dark Pictures Little Hope, titolo che vedrà la luce sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 30 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La clip video, visibile in calce alla notizia, altro non è che la seconda parte relativa alle riprese con il motion capture.

Nel video, alcuni sviluppatori mostrano come ci si deve comportare per dare vita ad un progetto di questo tipo, dove è essenziale che gli attori in scena facciano il loro lavoro ed avere un grandissima immaginazione proprio per interpretare una determinata scena. The Dark Pictures Anthology Little Hope è un gioco horror cinematografico e fortemente basato sulla componente narrativa, da giocare da soli o con gli amici e dove ogni scelta determinerà il destino dei propri personaggi, oltre allo svolgersi della trama. Per rendere l’esperienza horror del gioco ancora più realistica, il motion capture ha giocato un ruolo essenziale.