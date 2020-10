Witchfire: giocata una nuova demo interna allo studio

È passato molto tempo dall’ultima demo di Witchfire ma lo sviluppo è proseguito, come potete vedere dal sito ufficiale dello studio di sviluppo. Oggi arrivano altre novità a riguardo, in particolare si parla di una nuova demo giocabile interna allo studio, giocabile cioè solo dai componenti del team per testare le nuove feature sviluppate fino ad ora.

Tale nuova demo dovrebbe essere una build finale del core gameplay che darà forma all’intero gioco. Prima di questo però, il team ha speso molte ore per creare nuove meccaniche da aggiungere al titolo FPS e, una volta concluse le fasi principali, ha fermato i lavori per provare il tutto, appunto, in questa nuova demo.

Potremmo non vederla mai, purtroppo, ma a quanto pare il feedback del nuovo lavoro all’interno dello studio è risultato molto molto positivo. Tanto positivo che The Astronauts ha deciso di continuare a perfezionare la demo giocabile per renderla il più vicina possibile ad una build finale.

I punti chiave sembravano piuttosto fattibili. Dopo tutto, abbiamo tante cose al loro posto e ci è sembrato fosse soltanto una questione di ritocchi finali a qualche particella qui e animazione lì. Non solo non siamo riusciti a chiudere tale operazione, ma non abbiamo neacnhe raggiunto il traguardo della prossima settimana e anche oggi c’è ancora un po’ da fare.

Il tutto, è stato poi spiegato, era anche in parte legato al lavoro da casa per la questione pandemia. Come spiegato nei comunicati ufficiali del sito, questa parte dello sviluppo richiede molta comunicazione e rapide decisioni, cosa che è più semplice, ovviamente, fare quando si è nella stessa stanza.