Fall Guys: merchandising ufficiale in arrivo a dicembre

Sin dalla sua uscita, Fall Guys è stata praticamente una macchina stampa-soldi per Mediatonic. Il successo ha avuto il suo inizio ma non ha ancora visto il termine e ora, con l’arrivo della Stagione 2, porterà tanti nuovi contenuti per tenere i giocatori incollati.

Le novità però, non finiscono qui. Infatti, Mediatonic ha appena ufficializzato il nuovo merchandising per il titolo di successo. Al momento, sono incluse quattro magliette, sette spille differenti e due set di toppe. Ogni oggetto acquistabile raffigura diversi personaggi con i look disponibili nella prima stagione con ovviamente il logo del gioco in primo piano.

Come già detto poco sopra, questo annuncio arriva, a sorpresa, con la fine della Stagione 1 che dà il benvenuto alla Stagione 2, molto più che attesa. In tale nuova Season vedremo nuovi livelli e nuove skin, il tutto a tema medievale.

Il tweet, che trovere in calce, parla in maniera molto chiara riguardo il merchandising. I preorder sono disponibili a partire da adesso ma le spedizioni partiranno nel mese di dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Questo può esser considerato un altro esempio di come Mediatonic stia portando avanti un’ottima campagna di marketing per Fall Guys, assecondando il successo del gioco e ben rispondendo ai giocatori.