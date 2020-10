Overwatch League svela il palcoscenico virtuale per le finali del 2020

La Overwatch League utilizzerà un palcoscenico interamente virtuale per la sua trasmissione delle finali, ha rivelato Activision Blizzard mercoledì. Con l’aiuto della tecnologia cloud, le singole telecamere da più postazioni remote verranno importate sul set consentendo alla trasmissione di posizionare il proprio team di telecronaca (che rimarrà tutti a casa) su un tradizionale banco per eventi dal vivo.

Activision Blizzard ha anche utilizzato un set virtuale per l’ evento del campionato della Call of Duty League , tuttavia, la tecnologia per quella trasmissione non è stata in grado di collocare i talenti in un ambiente virtuale, utilizzando invece schermi all’interno di un ambiente digitale.

Inoltre, ciascuna delle quattro squadre in competizione rimarrà completamente isolata l’una dall’altra, anch’essa convogliata nel set da remoto. Le squadre si sono recate in una posizione centrale per ridurre i problemi di connessione a Internet e di lag, ma non si troveranno nella stessa stanza in nessun momento durante la competizione.

Essendo due degli unici eventi di campionato internazionale che si sono svolti durante la pandemia COVID-19, le Grand Finals della Overwatch League e il Campionato mondiale di League of Legends hanno adottato approcci significativamente diversi alla loro trasmissione. Mentre entrambi gli editori hanno portato i loro team in una posizione centrale per l’integrità competitiva e hanno tenuto i loro team di telecronaca a casa, Riot Games ha scelto di utilizzare un set fisico, socialmente distante, arricchito da una moltitudine di schermi e grafica, mentre Activision Blizzard è andato completamente nel mondo virtuale.