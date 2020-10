Star Wars Squadrons: niente contenuti post-lancio al momento

Star Wars Squadrons è uscito da poco tempo e riporta i giocatori negli storici combattimenti spaziali tra Impero e Ribelli. Al di là del sistema di gioco che, al momento, non ci compete (diversamente dalla nostra recensione in cui tutto è stato ben analizzato, come potete vedere qui), questa notizia è interamente volta alla possibilità di vedere dei contenuti post-lancio.

Purtroppo, duole smorzare il possibile entusiasmo perchè a quanto pare, Electronic Arts non ha al momento piani a lungo termine. Ian Frazier, durante un’intervista rilasciata ai colleghi di Upload VR, ha simil-confermato che ciò con cui Squadrons è arrivato sul mercato, sarà tutto quello che avrà fino alla fine dei suoi giorni.

Mai dire mai, così per dire, ma finché la nostra filosofia è questa, non vogliamo trattare il gioco come un live service.



Ha reso l’idea, in altre risposte successive, riferendosi al prezzo di €40 dell’intero gioco e dicendo che è tutto al suo interno, indi per cui si potrebbe pensare, effettivamente, a zero contenuti aggiuntivi (gratuiti o a pagamento) per il gioco. Sebbene Star Wars Squadrons supporti il visore VR tra PC e console, Frazier ha poi detto qualcosa in merito ad un possibile arrivo su Oculus Quest un giorno.