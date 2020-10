Outriders arriverà il 2 febbraio 2021, è ufficiale

Ebbene sì, come già vi avevamo precedentemente detto, basandoci sulla pagina Steam del gioco, Outriders arriverà ufficialmente il 2 febbraio 2021, lo hanno annunciato il publisher, Square Enix e il team di sviluppo People Can Fly. Inizialmente, il titolo era previsto per l’estate 2020, per poi arrivare al periodo, ormai prossimo di vacanze. Ora però, ci si ritroverà ad attendere fino al prossimo anno.

Toby Palm, il community manager del titolo, ha fornito qualche spiegazione del posticipo, spiegando che è fondamentalmente dovuto alla questione COVID-19 che, proprio come per tanti altri studi di sviluppo, ha inficiato sul lavoro della People Can Fly. Mentre il contenuto principale è quasi giunto al termine, Palm ha spiegato che proprio per il lavoro da casa, la fase di beta-testing è stata più dura del previsto, oltre che ad altri rami dello sviluppo ovviamente.

Vi è comunque una buona nuova. Il gioco, al lancio, supporterà il cross-play su tutte le piattaforme che vi ricordiamo essere PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e Google Stadia e garantirà l’upgrade gratuito su next-gen. Qui sotto potrete leggere le parole ufficiali di Jon Brooke, Co-Head di Studio di Square Enix External Studios. In più, trovate il nuovo trailer ufficiale in calce alla notizia.