ESL e GUNNAR Optiks rilasciano occhiali da gioco personalizzati

ESL, organizzatore di tornei e campionati di Esport globali, ha collaborato con GUNNAR Optiks per creare una linea di occhiali da gioco Esport per la vendita al dettaglio. In seguito al rilascio di Lighting Bolt 360: ESL Edition, questa nuova edizione, ESL Blade, diventa ora il secondo paio di occhiali da gioco a marchio ESL rilasciati da GUNNAR.

ESL Blade si adatta in linea con altri prodotti GUNNAR in quanto le sue lenti, con il marchio “Blue Light Protection Factor”, bloccano il 65% della luce blu e riducono l’abbagliamento.

GUNNAR ha una vasta gamma di occhiali da gioco e per computer che possono essere ordinati in lenti graduate.

Secondo Prevent Blindness, un’organizzazione creata per informare le persone su come proteggere la loro vista, “La luce blu dagli schermi dei computer e dai dispositivi digitali può diminuire il contrasto portando all’affaticamento degli occhi digitale che può portare a danni alla retina” e che gli studi suggeriscono che l’esposizione continua al blu la luce nel tempo potrebbe portare a cellule retiniche danneggiate.