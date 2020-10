Final Fantasy XVI: sviluppo base e creazione degli scenari già terminati

Come da titolo, sembrerebbe che le vere fondamenta e gli scenari di Final Fantasy XVI siano già stati completati. Ciò è deducibile da una pagina d’assunzione della Square Enix. Il testo vi verrà riportato qui sotto.

Abbiamo già terminato lo sviluppo base e la produzione dello scenario e stiamo continuando a creare risorse su larga scala, costruendo battaglie contro i boss mentre espandiamo i nostri strumenti di sviluppo. Inoltre, buona parte del nostro team sta svolgendo il proprio lavoro in remoto.

In poche parole, Square Enix sta attivamente cercando gli ultimi componenti dello staff per completare il mondo di Final Fantasy XVI, tra varie ambientazioni, cutscenes su larga scala, azioni dei personaggi e tanto altro. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente in sviluppo per PlayStation 5 e un sito teaser ufficiale dovrebbe arrivare più tardi questo mese. Ovviamente, GamesVillage vi terrà al corrente della situazione.