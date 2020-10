Digimon Survive sta per essere rinviato al 2021?

Non c’è veramente pace per Digimon Survive, il nuovo RPG del franchise appartenente a Bandai Namco, che dopo i tanti rinvii subiti… sta per ricevere l’ennesimo posticipo. Inizialmente previsto nel 2019 per poi essere rinviato al 2020, il nuovo titolo Digimon aveva ricevuto conferme circa la sua pubblicazione entro la fine dell’anno, nonostante un secondo rinvio. E invece, starebbe per giungere l’ennesima doccia fredda per i fan!

Il producer del gioco, Kazumasa Habu, ha risposto tramite Twitter alla domanda di uno dei giocatori preoccupati per il troppo silenzio legato al gioco. Di seguito la sua risposta:

“Mi scuso per averti preoccupato. Al momento stiamo rivedendo la struttura del team di sviluppo e rifocalizzando il programma per Digimon Survive. Ci stiamo coordinando con tutte le parti interessate e prevediamo di fare un annuncio sulla situazione nel prossimo futuro. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno atteso con ansia la partita, ma vi chiedo di aspettare ancora un po’.”



Dunque, nonostante non venga dichiarato direttamente, possiamo leggere tra le righe che bisognerà attendere almeno il 2021 prima di vedere il gioco di ruolo pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). Ovviamente, vi aggiorneremo non appena giungeranno nuovi dettagli sulla vicenda.