Syberia The World Before: trailer e requisiti per PC

Microids ha rilasciato le prime immagini, un trailer e i requisiti per PC per Syberia The World Before. Il titolo ci inviterà a seguire le avventure di Kate Walker mentre affronta una nuova indagine in un viaggio che porterà i giocatori attraverso i continenti e periodi del tempo per vivere un’avventura radicata nei tumulti e nelle tragedie del ventesimo secolo. Secondo gli sviluppatori, il gioco riporterà i fan alla sua atmosfera unica. I player scopriranno uno scenario pieno di mistero, poesia ed emozione, basandosi su viaggi ed esplorazioni, meccanismi ingegnosi da sbloccare e l’arte di Benoît Sokal. Syberia The World Before avrà anche paesaggi onirici, innevati ed enigmatici, oltre a personaggi accattivanti e stravaganti. I giocatori di Steam possono usufruire fin da oggi giocare gratuitamente al prologo della produzione con protagonista Kate Walker (cliccando qui). Microids ha rivelato che il nuovo capitolo uscirà nel 2021.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 7 o versioni successive

Windows 7 o versioni successive Processore: i5 6600

i5 6600 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda Video: Nvidia GTX 750 Ti o Amd radeon HD 7850 / R7 260X

Nvidia GTX 750 Ti o Amd radeon HD 7850 / R7 260X DirectX: versione 11

versione 11 Memoria: 13 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati: