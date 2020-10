Marvel’s Avengers: developer certo del ritorno dei gamers

È passato poco più di un mese da quando Marvel’s Avengers è uscito sul mercato. Tutte le previsioni parlavano di un successo, soprattutto dal momento che il gioco è ambientato nell’amatissimo universo Marvel che tanto bene sta facendo in ambito cinematografico. Anche le recensioni ricevute dal titolo di Crystal Dynamics e Square Enix (qui la nostra) erano tutte abbastanza positive. Ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto.

Molte testate infatti, tra le quali l’autorevole Forbes, hanno riportato di un calo considerevole del numero dei giocatori, tanto consistente che, nella versione per PC, ci sarebbero addirittura seri problemi di matchmaking. Se si conta anche la quasi totale assenza degli streaming, e il misterioso silenzio di Marvel e Square Enix sui dati delle vendite, ne risulta un quadro assolutamente fosco.

Sulla questione è però intervenuto Scot Amos, sviluppatore di Crystal Dynamics, che con una dichiarazione inviata a Kotaku, ha cercato di rassicurare i fan e si è detto certo che, anche grazie ai DLC previsti, i giocatori cominceranno presto a tornare sul titolo:

“Ai nostri giocatori: ogni giorno lottiamo per realizzare il miglior gioco possibile per la nostra community. Abbiamo un grande team di gestione della community alla Crystal Dynamics e alla Square Enix che indirizza tutte le vostre preoccupazioni, i suggerimenti e i feedback al team di sviluppo quotidianamente. Siamo in ascolto. Stiamo sistemando le cose, migliorando e aggiungendo elementi più velocemente possibile per rendere Marvel’s Avengers il gioco che vogliamo che sia.

In questo senso, abbiamo un certo numero di nuovi contenuti che arriveranno nelle prossime settimane, tra i quali: un nuovo tipo di missione WarZone chiamata Tachyon Rifts, un nuovo Outpost che sarà il trampolino di lancio per nuove missioni della storia in futuro, e il Laboratorio di Clonazione della AIM che richiede un gruppo coordinato di quattro giocatori con nuovi bottini di alto livello alla conclusione. E in ognuno di questi update facciamo una messa a punto e sistemiamo i bug per migliorare l’esperienza complessiva.

In più, abbiamo annunciato due nuovi Eroi che arriveranno presto: Kate Bishop in Operation: Taking AIM, e successivamente l’Operazione che avrà Clint Barton come protagonista… sono i “due Occhi di Falco” di cui abbiamo parlato nell’ultimo War Table. Queste nuove Operazioni prendereanno il via dal punto in cui la campagna principale Reassemble era terminata nel cuore del gioco e spingeranno avanti la storia con nuovi misteri e nuovi avversari così come con nuovi contenuti multiplayer.

Infine, continueremo ad aggiungere nuovi contenuti al gioco nei prossimi mesi mentre risolveremo i problemi e il bilanciamento generale del gioco, inclusa la distribuzione dei bottini e la qualità delle funzioni di accessibilità che tutti stanno chiedendo per migliorare la nostra esperienza giorno per giorno, dall’accessibilità agli strumenti di comunicazione in co-op!

Siamo fiduciosi che vedremo i giocatori su PC (così come quelli su Xbox One e PlayStation 4) tornare sul gioco visto che aggiungeremo nuovi, eccitanti contenuti e dimostreremo che continuiamo a essere concentrati sul miglioramento del gioco.”