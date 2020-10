IBM sigla un contratto con la Overwatch League

Nella giornata di oggi IBM e la Overwatch League hanno siglato un contratto che prevede l’utilizzo dell’architettura di intelligenza artificiale e cloud computing all’interno del torneo di punta dello sparatutto di Activision Blizzard. La durata dell’accordo è pluriennale, infatti dovrebbe terminare nel corso del 2022.

Ovviamente, IBM e la OWL lavoreranno di pari passo per sviluppare feature da utilizzare all’interno della competizione. Tuttavia, essendo questo il campo di expertise della prima corporazione, sarà sempre lei a sviluppare il tutto. Ad esempio, le IA potranno essere utilizzate per tenere conto delle statistiche dei giocatori e le loro performance in tempo reale.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla newsroom ufficiale dell’azienda leader nel settore della tecnologia.