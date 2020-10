Boston Uprising rilascia Mikeyy e Halo

La nota partecipante della competizione Overwatch League, Boston Uprising, ha appena annunciato che il support Kobe “Halo” Hamand ed il main tank Michael “Mikeyy” Konicki non faranno più parte della squadra. La notizia è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale dell’organizzazione Esports.

L’obiettivo dei Boston Uprising per la stagione 2021 della OWL è ormai chiaro: aumentare il livello del proprio roster. Infatti, non è un segreto che il team abbia disputato una sessione del torneo al di sotto delle aspettative di tutti. Tuttavia, c’è anche da specificare che i ragazzi e la loro ormai ex associazione non si sono separati in maniera brusca.

As the Uprising continues to revamp for 2021, we are parting ways with @HelloImHalo & @mikeyy_ow.

Both players joined the Uprising amid a turbulent season & we're thankful for their adaptability, resilience & hard work along the way. We wish them success in 2021 & beyond! pic.twitter.com/4q3Z3mntxM

— Boston Uprising (@BostonUprising) October 8, 2020