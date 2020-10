Wasteland 3: la nuova patch riduce il caricamento

inXile Entertainment ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Wasteland 3. Secondo il team, la patch 1.1.2 riduce i tempi di caricamento fino al 60% su PC. Questo nuovo aggiornamento risolve un problema per il quale il combattimento poteva non rispondere con l’uso del vantaggio Chain Ambush per i fucili di precisione. Risolve anche diversi problemi di blocco della progressione nello Yuma County Speedway. La patch 1.1.2 di Wasteland 3 è attualmente disponibile sia su Steam che su GOG. Entrambi questi negozi scaricheranno questo aggiornamento la prossima volta che avvierai i loro client. Di seguito puoi anche trovare le caratteristiche principali.

Note di rilascio della patch 1.1.2 di Wasteland 3

Punti salienti

I nostri ingegneri hanno cambiato il modo in cui il gioco carica i livelli, riducendo i tempi di caricamento fino al 60% su PC e al 25% su console.

Ad esempio, sul nostro hardware di prova per PC un tempo di caricamento di 38 secondi è stato ridotto a 13 secondi.

Risolto un problema per cui il combattimento poteva non rispondere con l’uso del vantaggio Agguato a catena per i fucili di precisione.

Risolti diversi problemi di blocco della progressione nello Yuma County Speedway .

. I nemici ora sono molto meno invisibili dopo l’uso di Colpo di precisione.

Prestazioni e stabilità