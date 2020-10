For Honor: upgrade gratuito per le console next-gen

Tra i più grandi successi di un gigante dell’industria videoludica come Ubisoft, For Honor è sicuramente uno dei giochi hack-and-slash più amati di sempre. Fin dal suo lancio, all’inizio del 2017, il titolo si è guadagnato una solida fanbase, che non ha fatto altro che crescere nel corso degli anni, grazie anche al costante supporto post-lancio dell’azienda francese. Con la nuova stagione Resistance annunciata soltanto un mese fa, la passione della community non potrà che aumentare.

Il successo del gioco dunque è il principale motivo per il quale Ubisoft vorrà certamente portare For Honor nella next generation delle console, ed è esattamente quello che l’azienda farà con il nuovo update gratuito previsto per il titolo. Su PlayStation 5 e Xbox Series X il gioco girerà a una risoluzione di 4K, mentre su Xbox Series S si punta ai 1080p. Ma la definizione verrà implementata su tutte la piattaforme, con i riflessi sull’acqua, la definizione delle texture, la risoluzione delle ombre e i dettagli a distanza che riceveranno importanti miglioramenti.

Inoltre Ubisoft ha in mente un altro upgrade, che sarà rilasciato per dicembre (proprio in tempo per l’inizio della già citata nuova stagione), grazie al quale For Honor girerà a 60 frame per secondo. Tutti questi aggiornamenti saranno gratuiti per chi già possiede il gioco, e saranno accompagnati dalla possibilità di portare i propri avanzamenti di livello anche sulle nuove console.

Vi ricordiamo che For Honor è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.