Sakura Kakumei: nuovi trailer del gioco e della serie

SEGA e lo sviluppatore Delightworks hanno presentato in anteprima due nuovi trailer per Sakura Kakumei Hanasaku Otome-tachi che introducono la storia del gioco e la serie Sakura Wars. Nel trailer “History of the Great Imperial Combat Revue” vengono presentati i principali eventi che compongono il mondo di Sakura Kakumei Hanasaku Otome-tachi , tra cui Taisho anni 70-100, il “Grande disastro” nella capitale imperiale, il rivolta e dissoluzione dell’Imperial Combat Revue e demoni. SEGA ha anche annunciato oltre, al bonus di pre-registrazione del gioco, è stato aggiunto un premio dell’evento pratico Sakura Kaumei Hanasaku Otome-tachi.

Di seguito la Storia del titolo:

Era Taisho anno 100.Il Giappone, che ha subito danni devastanti nella “catastrofe della capitale” avvenuta 16 anni fa, è stato ricostruito grazie a un nuovo tipo di energia basata sul potere spirituale, “Mirai”.Tuttavia, con l’attivazione della “New Capital Tower”, i fiori di ciliegio non sono più sbocciati ei demoni chiamati Kouki hanno iniziato ad aumentare di numero, attaccando le persone in tutto il paese. Durante questo periodo, il guardiano del popolo era un’organizzazione governativa chiamata “Great Imperial Combat Revue BLACK“. Queste ragazze hanno preso d’assalto il paese con le loro fantastiche esibizioni dal vivo mentre proteggevano le vite dei cittadini.Con Mirai e BLACK, la gente pensava che riporre la propria fiducia nel governo avrebbe portato alla pace. Anche se alcuni si sono resi conto che questa prosperità era una bugia. Si chiamano “Imperial Combat Revue“. Porta alla luce il vero piano del governo e riprenditi il ​​Giappone!



Personaggi:

Imperial Combat Revue

Shino Sakura

Fuuka Aoshima

Asebi Mikohama

Great Imperial Combat Revue BLACK

Kurumi Saimei

Prana Tosei

Meisa Akashi

Gameplay:

Il gioco utilizza un sistema di battaglia di simulazione. Come ufficiale in comando, comanda le ragazze e guida la tua unità alla vittoria! Sebbene i controlli siano semplici, queste nuove battaglie sensazionali sono anche strategiche e richiedono un posizionamento da considerare.Abito a spiraleLe ragazze combattono indossando un’armatura chiamata “Spiricle Dress“.Opera originale

Musica,

Testi: Aki Hata

Aki Hata Compositori: Kouhei Tanaka, Kenta Higashiohji

Trovi la pagina uffiale del di SEGA qui. Sakura Kakumei uscirà in Giappone nel 2020 per iOS e Android.