Snowpiercer stagione 2: nuovi dettagli nel trailer

Il nuovo trailer della seconda stagione di Snowpiercer è stato rilasciato ieri come parte dell’apparizione dello spettacolo al Comic-Con di New York, insieme alla notizia che la serie TNT tornerà per la sua seconda stagione il 25 gennaio alle 21:00 ora americana. L’adattamento televisivo del film di Bong Joon-ho è stato ritardato a lungo, ma alla fine è stato presentato in anteprima lo scorso maggio, a quel punto la produzione della seconda stagione era già in corso. È così che il finale della prima stagione è stato in grado di anticipare l’arrivo di Sean Bean nei panni di Mr. Wilford, un personaggio che si dice sia morto durante la prima stagione dello show.

Nella seconda stagione di Snowpiercer, ci sarà una bella resa dei conti vecchio stile tra Mr. Wilford e Layton (Daveed Diggs), che è emerso come il leader del treno con una coalizione di classi unite alla fine della prima stagione, e l’altro suo treno complica le cose, come predice la sinossi ufficiale della seconda stagione:

“Scoprendo che il signor Wilford (Sean Bean) è vivo e si sta dirigendo su un treno rivale, Melanie (Jennifer Connelly) decide di uscire per impedirgli di invadere Snowpiercer. Mentre è là fuori, viene rivelato che Alexandra (Rowan Blanchard), la figlia di Melanie, che pensava fosse morta, è viva ed è diventata la protetta protetta di Wilford. Nella seconda stagione, emerge una lotta per il potere completamente nuova, che causa una spaccatura pericolosa mentre le persone sono divise tra la loro lealtà a Layton e al signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano di gioco che tiene tutti sulle spine. Mentre Layton combatte Wilford per l’anima di Snowpiercer, Melanie prende le redini di una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.”



Il trailer qui sotto è piuttosto impressionante, la seconda stagione verrà presentata in anteprima su TNT il 25 gennaio mentre la stagione 1 è già disponibile per lo streaming su Netflix.