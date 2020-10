Epic Games Store: due giochi gratuiti fino al 15 ottobre

Come è ormai tradizione (pensate a quanto successo lo scorso agosto con A Total War Saga: Troy), l’Epic Games Store offre, anche questa settimana (e fino al 15 ottobre), due videogiochi da scaricare gratuitamente sul proprio PC. Stavolta lo store digitale di Epic Games mette a disposizione due titoli molto interessanti: Rising Storm 2: Vietnam e ABZU.

Rising Storm 2: Vietnam è uno sparatutto in prima persona, seguito diretto del primo capitolo della serie Rising Storm, e probabilmente uno dei tactical shooter più sottovalutati di questa generazione. Pensato come gioco multiplayer, e ambientato (come facilmente intuibile dal titolo) durante la guerra del Vietnam, Rising Storm 2 fornisce ai giocatori molte opzioni di gioco PvP, come la Schermaglia, la Supremazia, il Territorio e la Campagna. Insomma, il gioco può essere considerato come un piccolo Battlefield, concentrato sull’aspetto tattico e con moltissimo potenziale rimasto ancora inespresso. Lanciato su PC (via Steam) nel maggio 2017, e non ancora sbarcato su altre piattaforme, è un titolo che soddisferà pienamente gli appassionati di FPS.

Non potrebbe essere più diverso il secondo titolo di questa settimana, un’avventura rilassante nelle profondità dell’oceano, uno dei giochi indie più acclamati del 2016: ABZU. Nel titolo sviluppato da Giant Squid Studio e 505 Games si impersona un sommozzatore, e si deve esplorare l’oceano alla ricerca delle particolarissime e spesso sconosciute forme di vita che popolano le acque profonde. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Queste sono le offerte gratuite su Epic Games Store fino al 15 ottobre. A partire dal 16 invece saranno altri due i titoli disponibili completamente gratis: Amnesia: A Machine for Pigs e Kingdom: New Lands.