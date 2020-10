Noblesse: le reazioni dei fan dopo il primo episodio

In un autunno ricchissimo di nuovi anime, con serie come Jujutsu Kaisen e Yashahime: Princess Half-Demon tra le novità più attese, che stanno facendo la parte del leone, con i fan davvero entusiasti, Crunchyroll sembra aver piazzato un altro colpo con la sua serie originale Noblesse.

Ispirato al manwha coreano omonimo di Jeho Son e Kwangsu Lee, pubblicato in forma digitale su WEBTOONS nel 2007, l’anime ha fatto il suo esordio sul popolare servizio di streaming dedicato all’animazione giapponese lo scorso 6 ottobre, riscuotendo un discreto successo. La storia del nobile Cadis Etrama Di Raizel, un vampiro che si risveglia da un sonno durato ben 800 anni e cerca di integrarsi nel mondo moderno, si candida a diventare il prossimo grande successo di Crunchyroll accanto a titoli come The God of High School e The Tower of God.

Il primo episodio è stato molto apprezzato dai fan, alcuni dei quali si sono spinti a definirlo “esplosivo“, e che l’hanno generalmente considerato un buon inizio per la serie, sottolineando anche il rapporto di affetto e fedeltà che emerge tra Raizel e il suo servitore Frankenstein. Molti spettatori si sono però resi conto che il primo episodio della serie risulta più comprensibile dopo la visione dell’OVA Noblesse: Awakening, che funge un po’ da prequel.

Tanti dunque i commenti positivi per un anime che non era tra i più attesi, e invece potrebbe rivelarsi una delle più belle sorprese di questa stagione. Eppure qualcuno è riuscito a trovare comunque un motivo di “lamentela”: è il caso dell’utente Reddit pandasaurus98, che ritiene che la fluente chioma di Frankenstein fosse migliore nel manwha originale.

Il secondo episodio di Noblesse arriverà su Crunchyroll il prossimo 14 ottobre, e possiamo aspettarci l’arrivo di due nuovi nobili, pronti a unirsi a Raizel alla Ye Ran High School. Non perdetevelo!