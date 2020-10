Soul debutterà a Natale su Disney +

Disney ha annunciato che il nuovo film d’animazione della Pixar, Soul, debutterà il giorno di Natale esclusivamente su Disney + e che, a differenza di Mulan, gli abbonati non dovranno pagare extra per vederlo. Nei mercati internazionali in cui Disney + non è attualmente disponibile o non lo sarà prima della fine dell’anno, Soul sarà distribuito nelle sale come originariamente previsto, con date di uscita che verranno annunciate a breve.

Soul è stato diretto da Pete Docter, il regista premio Oscar dietro Inside Out and Up, così come dal suo co-regista / scrittore Kemp Powers, il drammaturgo e sceneggiatore dell’acclamato dramma di Regina King One Night in Miami. Il film presenta i talenti vocali di Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir Questlove Thompson, Angela Bassett e Daveed Diggs. Soul vanta musica jazz originale del musicista di fama mondiale Jon Batiste e una colonna sonora composta dai vincitori dell’Oscar Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network).

Soul presenta Joe Gardner (Foxx), un insegnante di musica di scuola media che ha la possibilità di poter suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York City a The Great Before, un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono le loro personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un’anima precoce, 22 (Tina Fey), che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare 22 cosa c’è di bello nella vita, potrebbe semplicemente scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti della vita, tra cui cosa c’è che ti rende … te.

Soul era stato originariamente previsto per il rilascio nelle sale cinematografiche il 20 novembre, dopo essere stato nominato al Festival di Cannes all’inizio di quest’anno. La pandemia in corso ha avuto un effetto terribile sul botteghino, con la chiusura di molte catene cinematografiche, quindi ha perfettamente senso che la Disney rilasci un nuovo film Pixar sul suo servizio di streaming nel tentativo di attirarne di nuovi iscritti. Vi terremo sicuramente aggiornati, nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.