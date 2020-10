Microsoft sta lavorando ad una web version iOS di xCloud

Microsoft ha appena annunciato di star lavorando ad una web version dedicata al servizio streaming xCloud per tutti i device iOS. Nonostante esisterà un’opzione scaricabile dall’App Store, il team dell’ambizioso progetto ha pensato di sviluppare una propria versione per consentire anche agli utenti con dispositivi Apple di navigare con la stessa qualità degli altri.

Nello specifico, è stato il CEO di Xbox, Phil Spencer, a proclamare la novità. In breve, l’uomo non è molto felice dell’operato della grande mela per il riadattamento del suo servizio, ragion per cui sarà la stessa Microsoft ad ovviare al problema. Tuttavia, in un futuro prossimo si spera che anche il software possa garantire ottime prestazioni.

La news è arrivata direttamente da una risposta ad un tweet, che implicava la questione.