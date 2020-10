Ben 10 Power Trip: trailer per il lancio odierno

Da oggi 9 ottobre è disponibile Ben 10 Power Trip. Il nuovo gioco tratto dalla serie animata statunitense arriva infatti su PlayStation 4 e Nintendo Switch (in versione fisica e digitale), Xbox One e PC (solo digitale).

In questo nuovo capitolo Ben e la sua famiglia si stanno godendo la loro vacanza in Europa, quando ad un tratto il malvagio Stregone Hex sprigiona il potere di quattro cristalli misteriosi. Solo Ben 10 può spezzare la maledizione, con l’aiuto dell’Omnitrix e del suo eterno rivale Kevin 11. Il giocatore si dovrà preparare a trasformarsi in potenti alieni e ad affrontare nemici, risolvere rompicapi ed esplorare in libertà un elettrizzante mondo in 3D.

Per l’occasione il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di Outright Games hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.