Fireball: arriva l’ultima stagione dell’anime Disney

Attraverso l’account Twitter ufficiale della serie, Disney ha confermato il ritorno del suo anime in 3D Fireball per una quarta e ultima stagione. Il capitolo finale della serie farà il suo esordio in Giappone il prossimo novembre, a tre anni di distanza dall’ultima stagione, e si intitolerà Gebäude Bäude.

Fireball è una serie di cortometraggi anime in computer graphic che vedono come protagonista una robot, la duchessa Drossel von Flügel, doppiata da Miyuki Kawasho (Gakkatsu!, Kagewani) e il suo servitore robot Gedächtnis, interpretato da Toru Ohkawa (Fullmetal Alchemist, Bleach, Baki, Doraemon). I due, a volte accompagnati dalla scimmietta robotica Schadenfreude, vengono seguiti durante la loro rocambolesca vita quotidiana, piena di gag, momenti divertenti e conversazioni nosense, sullo sfondo di un mondo futuristico pesantemente meccanizzato, nel quale è in corso una guerra tra i robot e gli esseri umani.

La serie è stata scritta e diretta da Wataru Arakawa, con il character design di un maestro del genere come Takayuki Yanase (Mobile Suit Gundam 00, Ghost in the Shell Arise),ed è prodotta (in collaborazione con Disney) dal Jinni’s Animation Studio, che proprio in questo genere di anime mecha e fantascientifici è specializzato: basti pensare alla collaborazione dello studio con Production I.G. per la realizzazione della serie post-apocalittica, completamente in CG, Appleseed XIII.

La prima stagione di Fireball ha fatto il suo esordio su Disney Channel Japan nel 2008. Arakawa ha poi scritto la seconda stagione, un prequel, che è andata in onda sempre sul canale Disney nel 2011, con il sottotitolo di Charming. La terza, breve stagione da tre episodi a cadenza mensile è stata trasmessa invece a partire dall’ottobre 2017, con il sottotitolo Humorous.

Quest’ultima iterazione della serie chiuderà definitivamente l’arco narrativo di questo insolito anime che la Disney ha pensato per il mercato nipponico.