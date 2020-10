The Medium: annunciata la data d’uscita

Stamattina vi avevamo fatto sapere che nella giornata di oggi sarebbe potuto arrivare un annuncio relativo alla data d’uscita di The Medium, survival-horror targato Bloober Team (Blair Witch). Ebbene, poco fa sui canali social del gioco è stato annunciato che arriverà su PC, Xbox Series X e Xbox Series S il 10 dicembre.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Questa la descrizione che accompagna il filmato di The Medium:

Guarda un nuovissimo video che ti offre uno sguardo più da vicino al mondo della doppia realtà, mostrando lo stile dark del gioco ispirato all’artista polacco Zdzisław Beksiński e il suo lavoro surrealista distopico. Gli artisti di Bloober Team hanno studiato da vicino i dipinti di Beksiński per mostrare questo punto di vista e dare vita all’atmosfera da incubo, abbinandola a una colonna sonora evocativa di Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka per creare un’esperienza davvero inquietante.

Scopri un oscuro mistero che solo un medium può risolvere. Esplora il mondo reale e il mondo degli spiriti allo stesso tempo. Usa le tue abilità psichiche per risolvere enigmi che abbracciano entrambi i mondi, scoprire segreti profondamente inquietanti e sopravvivere agli incontri con The Maw, un mostro nato da un’indicibile tragedia.