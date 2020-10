Kingdom Come Deliverance diventerà un film o una serie

Sembra che Kingdom Come Deliverance di Warhorse Studios avrà presto il suo adattamento live-action. Resta da vedere se sarà un film o una serie TV, ma verrà prodotto con Warhorse Studios ed Erik Barmack, ex dirigente di Netflix.

Secondo Variety, sia Barmack che Warhorse hanno iniziato a “raggiungere potenziali scrittori e registi” per il progetto.

Entrambi gli accordi mostrano Barmack, l’ex capo degli originali internazionali di Netflix, concentrarsi su quelli che definisce “fantastici mondi, non statunitensi, che sono localmente rilevanti, ma con una popolarità regionale e globale che gli streamer cercano man mano che diventano sempre più globali.”

“È particolarmente interessante che i videogiochi con una narrativa importante, come ‘The Witcher’ e ‘Kingdom Come: Deliverance’, siano adattabili in modo univoco e locale, ma allo stesso tempo globale”, ha aggiunto.

Kingdom Come Deliverance è stato rilasciato nel 2018. Ha ricevuto molti elogi per il suo essere un gioco di ruolo d’azione open wolrd con una forte enfasi sul realismo , con combattimento così concentrati sull’essere il più realistici possibile che a volte poteva risultare goffo. Recentemente aveva superato le tre milioni di copie vendute su PC, Xbox One e PlayStation 4. Vedremo dunque in futuro quali altri novità si verranno a sapere su questo nuovo progetto.