Unsolved Mysteries: Netflix mostra il trailer della seconda stagione

Dopo aver annunciato all’inizio di questa estate che il revival ben accolto della classica serie del vero crimine sarebbe tornato per la sua seconda parte questo ottobre, Netflix ha svelato il primo trailer del secondo volume di Unsolved Mysteries. La descrizione ufficiale dei nuovi episodi della Stagione 1, Volume 2, recita:

“In sei nuovi episodi, Unsolved Mysteries descrive più sparizioni inspiegabili, eventi tragici e avvenimenti bizzarri. Forse uno spettatore possiede la chiave per risolvere questi casi. Detective, giornalisti e familiari offrono teorie intriganti in questa serie avvincente, dai creatori delle docuserie originali, Cosgrove / Meurer Productions e 21 Laps Entertainment, i produttori di Stranger Things “.

Unsolved Mysteries reboot è una serie in 12 parti che utilizza rievocazioni in un formato documentario per descrivere misteri della vita reale e crimini irrisolti, amore perduto, casi che coinvolgono persone scomparse ed eventi paranormali inspiegabili. Ogni episodio si concentra su un diverso mistero. I creatori originali dello spettacolo – John Cosgrove e Terry Dunn Meurer di Cosgrove-Meurer Productions – hanno collaborato con Levy per una versione moderna della serie che guarda ancora una volta agli spettatori per aiutare gli investigatori a chiudere casi a lungo in sospeso.

Meurer è il showrunner della serie, John Cosgrove, Levy e Josh Barry saranno i produttori esecutivi, con Robert Wise co-produttore esecutivo e showrunning insieme a Meurer. Unsolved Mysteries è uscito originariamente su NBC tra il 1987 e il 1997. Dopo essere stata cancellata, la serie è stata trasmessa su CBS per due anni, seguita da alcuni nuovi episodi nel 2001-2002 su Lifetime. Spike lo ha poi ripreso tra il 2008-2010, ospitato da Dennis Farina.

Nella serie originale, gli attori interpretavano le vittime, i criminali e i testimoni, ma i membri della famiglia e la polizia venivano regolarmente intervistati. Robert Stack ha originariamente ospitato Unsolved Mysteries, che ha funzionato per oltre 500 episodi tra il 1987 e il 2010, prima della sua morte nel 2003. Unsolved Mysteries tornerà su Netflix il 19 ottobre. Se siete curiosi di scoprire tutte le uscite di ottobre, potete trovarle in questo articolo!