The Survivalists: disponibile da oggi

Da oggi 9 ottobre è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, The Survivalists, sandbox d’avventura e sopravvivenza ambientato nell’universo di The Escapist. Per l’occasione lo sviluppatore e publisher Team17 ha pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Lasciandovi al filmato vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Costruisci e sopravvivi insieme

L’isola è troppo minacciosa per te, o magari vuoi condividere le fasi di costruzione con gli amici? The Survivalists ha la soluzione! Collabora per completare missioni, recuperare bottino, scambiare risorse e sopravvivere, mentre esplori l’isola insieme a un massimo di tre compagni d’avventura.

Tu ordina, scimmia fa!

Hai bisogno di un operaio, un taglialegna o un soldato, persino? Addomestica e addestra le scimmie dell’isola per assegnarle alle mansioni quotidiane o supportarti nelle incursioni agli accampamenti nemici! Il “sistema di imitazione” permette alle tue fedeli alleate di svolgere una lunga serie di azioni, al punto che la gestione delle scimmie è un elemento chiave per sopravvivere alle sfide dell’isola.

Usa l’ingegno e crea!

Il segreto per la sopravvivenza è trarre il massimo dalle risorse a disposizione. Costruisci un’ascia rudimentale per raccogliere legna, prepara un frullato di frutta per arginare la fame e barcamenati in mille altri modi. Giorno dopo giorno, scoprirai nuove formule e ricette per cucinare cibi, creare strumenti e molto altro ancora.

Raccogli la sfida

Sei alla ricerca di un’arma epica da appendere nella tua capanna o, magari, da usare per debellare i nemici? Quello che ti serve potrebbe essere in uno dei numerosi templi dell’isola. Recuperare il bottino, tuttavia, potrebbe essere impegnativo, quindi preparati al meglio per lanciarti nella tua caccia al tesoro.