AOC pubblica il monitor U28G2AE

AOC, azienda leader nella produzione di monitor da gaming, ha annunciato l’arrivo del nuovo modello U28G2AE. Quest’ultimo comprende di specifiche tecniche impressionanti. Infatti, comprende di un pannello IPS ed una risoluzione che può arrivare fino a 4K.

Il tempo di risposta è di 1ms MPRT ed un refresh rate di 60 hertz. Comprende un’estrema percentuale di gamut, come 119% sRGB e 89% Adobe RGB. Ovviamente, il nuovo schermo da gioco AOC U28G2AE non poteva non includere tra le sue feature la tecnologia FreeSync di AMD.

Per ulteriori informazioni sul nuovo prodotto offerto dall’azienda in questione, vi invitiamo a dare un’occhiata alla sua pagina ufficiale.