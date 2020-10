Wolfwalkers: ecco il trailer del film animato Apple

Apple ha rilasciato il trailer ufficiale di Wolfwalkers per il loro prossimo film di animazione fantasy originale che proviene da Cartoon Saloon, un acclamato studio di animazione irlandese che è quello dietro ai film nominati all’Oscar The Secret of Kells, Song of the Sea e The Breadwinner. Il film dovrebbe uscire nelle sale questo autunno e sarà disponibile per lo streaming l’11 dicembre.

In un periodo di superstizione e magia, una giovane apprendista cacciatrice, Robyn Goodfellowe, viaggia in Irlanda con suo padre per spazzare via l’ultimo branco di lupi. Durante l’esplorazione delle terre proibite fuori dalle mura della città, Robyn fa amicizia con una ragazza dallo spirito libero, Mebh, un membro di una misteriosa tribù che si dice abbia la capacità di trasformarsi in lupi di notte. Mentre cercano la madre scomparsa di Mebh, Robyn scopre un segreto che la trascina ulteriormente nel mondo incantato dei Wolfwalkers e rischia di trasformarsi proprio nella cosa che suo padre ha il compito di distruggere.

Wolfwalkers presenta le voci di Honor Kneafsey, Eva Whittaker, Sean Bean, Maria Doyle Kennedy, Simon McBurney, Tommy Tiernan, John Morton, Jon Kenny, Nora Twomey, Oliver McGrath, Niamh Moyles e Sofia Coulais. Wolfwalkers è diretto da Tomm Moore e Ross Stewart da una sceneggiatura scritta da Will Collins. È prodotto da Paul Young, Nora Twomey, Tomm Moore e Stephan Roelants. Il film è stato presentato in anteprima mondiale il mese scorso al Toronto International Film Festival. Per ulteriori informazioni su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.