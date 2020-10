FIFA 21: disponibile da oggi il titolo su PC e console

Oggi, Electronic Arts lancia EA Sports FIFA 21. I giocatori possono gestire ogni momento della scalata al successo della propria squadra con nuove funzionalità della modalità Carriera o immergersi nello spirito del calcio di strada con aggiornamenti rivoluzionari di Volta Football, che offre nuove modalità per giocare con gli amici online. Il gameplay più intelligente di sempre e le nuove esperienze social di FIFA Ultimate Team, fanno vivere ai fan un’autenticità senza precedenti su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.

Quest’anno tantissimi giocatori hanno provato il videogioco in anticipo: oltre 2,3 milioni di fan in tutto il mondo stanno già provando l’emozione di scendere in campo tramite EA Play e si stanno divertendo a creare le loro squadre dei sogni, con oltre 3 milioni di team formati fino ad oggi.

Aaron McHardy, Executive Producer di EA Sports FIFA, ha dichiarato:

Giocare insieme ad amici e familiari è un momento importante per rendere EA SPORTS FIFA ancor più divertente e, quest’anno, con Volta Football e FUT, abbiamo aggiunto una serie di modalità per allearsi sul campo virtuale”, ha dichiarato Aaron McHardy, Executive Producer di EA Sports FIFA. Abbiamo anche inserito nuove funzionalità alla modalità Carriera, cercando di apportare alcuni dei migliori feedback ricevuti dai nostri giocatori per creare un’esperienza che consenta loro di gestire ogni momento e condurre la propria squadra preferita dall’inizio della stagione fino alla gloria del calcio”.

Quest’anno, le innovazioni aggiunte alla modalità Carriera danno ulteriore profondità alle partite, nei trasferimenti e nell’allenamento, con più opzioni per controllare la crescita della squadra e rendere più facile per i giocatori avviare la carriera manageriale. Funzionalità come Interactive Match Sim e Player Development sono fondamentali per prendere il controllo della stagione, mentre l’AI migliorata dell’opposizione fornisce nuovi sistemi per un processo decisionale AI più informato in marcatura, contrasto, passaggi e dribbling.

Un gameplay più intelligente aumenta le opportunità di punteggio grazie a nuovi sistemi di attacco dinamici. Questi miglioramenti mirano a portare il processo decisionale dei giocatori a nuovi livelli e premiare la creatività e il controllo su tutto il campo, creando un’esperienza calcistica più realistica attraverso funzionalità come la personalità di posizionamento, le nuove corse creative e il dribbling agile.

I fan possono anche beneficiare della potenza dei giochi di prossima generazione con Dual Entitlement, che consente ai fan di aggiornare la propria copia di FIFA 21 da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X senza costi aggiuntivi. Tutti i progressi fatti in Volta Football e FIFA Ultimate Team verranno trasferiti: in questo modo i giocatori potranno portare il loro FUT Club e altro ancora da una generazione di console all’altra. Le console senza disco richiedono un digital entitlement per l’aggiornamento.