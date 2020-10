Xbox FanFest: annunciata la nuova edizione digitale

Nel corso delle recenti ore, Microsoft ha portato con sé delle splendide notizie, soprattutto per i fan della casa di Redmond. Ebbene, a quanto pare, anche quest’anno, l’azienda ha deciso di tenere la nuova edizione dell’Xbox FanFest, evento dedicato a 360 gradi al mondo Xbox. Di conseguenza, per l’occasione, arriveranno diverse informazioni, gameplay e annunci di diverse produzione, tra cui auspichiamo la presenza per Hellblade Senua’s Saga.

Però, proprio per rispettare le misure adottate per l’emergenza COVID-19, quest’anno l’evento si terrà in maniera completamente digitale per la sicurezza di tutti i giocatori. Purtroppo, al momento non è stata rivelata neppure la data dell’evento, dove in molti ipotizzano che possa tenersi il 9 novembre proprio per commemorare l’imminente lancio dedicato ad Xbox Series S e Xbox Series X.

We're going digital.

Learn more at https://t.co/riQiQKPSWs for details on how to join and participate year-round as an #XboxFanFest fan.

In 1 day, we will share more information on how to participate in an all-digital event. So, like, really, really soon. pic.twitter.com/TOoLOYOaZu

— Xbox (@Xbox) October 8, 2020