In Destiny 2 verrà implementato il tutorial

In seguito al video pubblicato nella giornata di ieri da Bungie, siamo venuti a galla di diverse informazioni riguardanti la prossima espansione dedicata a Destiny 2: Oltre la Luce, che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X dal 10 novembre. Tramite il classico settimanale, l’azienda ha fatto sapere alcuni cambiamenti in arrivo proprio a novembre, e questo comporta anche i giocatori per Destiny 2 New Light, edizione free to play del gioco che contiene solamente i DLC La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica.

Ebbene, a quanto pare, l’azienda statunitense implementerà all’interno della sua creatura un tutorial, che permetterà agli utenti di conoscere meccaniche, sistema di progressione e tanto altro. Ecco quanto svelato dal settimanale:

A partire dal 10 novembre, i nuovi giocatori inizieranno nello stesso modo in cui sono partiti gli utenti della versione originaria: uno Spettro si metterà alla ricerca del suo Guardiano per rianimarlo e dare inizio all’avventura dal Cosmodromo. A cambiare saranno le attività immediatamente successive: i nuovi giocatori non verranno condotti direttamente alla propria astronave di partenza ma si imbatteranno in un altro Guardiano, Shaw Han.



Insomma, sicuramente molto utile questo addestramento per i neofiti che non hanno mai toccato con mano lo shared world shooter targato Bungie.