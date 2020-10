Genshin Impact: primo update in arrivo l’11 novembre

miHoYo ha annunciato, tramite il suo account ufficiale Twitter, la roadmap degli aggiornamenti per il proprio titolo, Genshin Impact. Il primo update è previsto l’11 novembre, aggiornando così il gioco alla versione 1.1. Il secondo invece, arriverà il 23 dicembre e il terzo è previsto nel mese di febbraio del prossimo anno.

Rimanendo al periodo più vicino che abbiamo descritto sopra, l’aggiornamento 1.1 aggiungerà al già variegato contenuto, un nuovo evento chiamato The Star Which Never Returned. L’1.2 invece aggiungerà l’area Dragonspine e altri eventi. Il team di sviluppo ha spiegato che tali eventi (e simili che arriveranno in futuro) si baseranno sulla cultura delle sette regioni che pian piano saranno aggiunte in gioco.

Altre notizie dal team sono riguardanti lo sviluppo continuo del titolo che, a quanto pare, procede fluido e, aggiungendo, che gli update verranno pubblicati stabilmente ogni 6 settimane. Ricordiamo che Genshin Impact è disponibile su PC, PlayStation 4 sistemi mobile.