Final Fantasy XIV Online: patch 5.4 arriva nel mese di dicembre

Il mondo di Final Fantasy è vasto. Non esiste solo l’ultima fatica attualmente in sviluppo Final Fantasy XVI e Square Enix lo sa bene, così bene che ha annunciato una nuova patch (dopo aver festeggiato il settimo anniversario) per Final Fantasy XIV Online. Per la precisione, la patch 5.4 e arriverà nel primo periodo di dicembre, ma le novità non finiscono qui.

Difatti, altro grosso annuncio è quello riguardo la compatibilità della versione PlayStation 4 del titolo con la nuova ammiraglia Sony, PlayStation 5. Ovviamente, si parla di tempi di caricamenti ridotti e leggeri miglioramenti tecnici in generale.

Con la patch, si avrà una nuova missione di storia, un nuovo raid, Chronicles of a New Era proseguirà gli eventi di The Sorrow of Werlyt, una nuova trial con Emerald Weapon e tanto altro. Quindi, cosa ne pensate del nuovo aggiornamento e del supporto a PlayStation 5 per Final Fantasy XIV Online?