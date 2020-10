Death Come True arriverà su PS4 il 12 novembre

Izanagi Games e lo sviluppatore Too Kyo Games hanno annunciato che la versione PlayStation 4 di Death Come True arriverà il 12 novembre. Inizialmente sarebbe dovuto uscire il 15 ottobre ma, per alcuni problemi, il gioco è stato poi posticipato.

Il gioco in questione può esser sicuramente reputato particolare, visto che fonde due universi sempre più vicini, ovvero il cinema ed il videogioco. Con un discreto successo avuto sulla sua piattaforma di lancio, Nintendo Switch, ha deciso poi di passare per i sistemi mobile iOS e Android il 25 giugno, per poi arrivare su PC tramite Steam il 17 luglio.

Tra non molto potranno gustarsi questa avventura anche i possessori PlayStation 4. Death Come True sarà disponibile in contemporanea mondiale nella sua versione digitale dal 12 novembre e, in Giappone, con la sua copia fisica.