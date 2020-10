Song of Horror: versioni PS4 e One rimandate al Q1 2021

Raiser Games ha purtroppo annunciato il posticipo delle versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco Song of Horror. Inizialmente, la release era prevista per il 29 ottobre ma adesso toccherà aspettare il primo quarto del prossimo anno.

Abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione che speriamo possiate capire. Dopo aver a lungo discusso internamente la questione, abbiamo deciso di rimandare l’uscita del gioco al primo quarto del 2021 per una serie di fattori. Vogliamo portare la migliore qualità possibile per le versioni console, mantenendo la fedeltà avuta in quella PC. È diventato evidente che non avremmo potuto mantenere tale promessa e non vogliamo dare qualcosa che rischi di infastidire la community.

Sappiamo che per molti di voi non si tratta certo di una buona notizia ma crediamo che, tale mossa, aiuterà a portare una migliore esperienza.

Song of Horror è già disponibile su PC tramite Steam dal 31 ottobre dell’anno scorso, ricevendo un buon successo, a detta della community della piattaforma Valve e della redazione. In basso, trovate una descrizione del prodotto direttamente da Steam.